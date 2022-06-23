Лос-Анджелес, США, 23 июня, 2022, 20:59 — ИА Регнум. Американский актёр Боб Оденкёрк поделился в своих соцсетях фотографией с российским режиссёром Ильёй Найшуллером. Об этом 23 июня пишет «Канобу».

Цитата из видеоинтервью Боб Оденкёрк

Артист назвал режиссёра своим «хорошим другом» и подписал снимок: «Строим планы». Как отмечает издание, встреча Оденкёрка и Найшуллера может означать, что скоро появятся подробности производства продолжения боевика «Никто».

ИА REGNUM напоминает, что Боб Оденкёрк исполнил главную роль в фильме «Никто» (2021) Ильи Найшуллера, снятого по сценарию Дерека Колстада. В марте 2022 года СМИ сообщили о старте производства второй части.