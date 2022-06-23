Бухарест, , 20:48 — REGNUM Правительство Румынии одобрило постановление, предусматривающее повышение пенсий для граждан преклонного возраста, не получающих дополнительных социальных выплат. Об этом 23 июня сообщает «Румынское телевидение».

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По предварительным данным, нововведение коснется более двух миллионов человек. Предполагается, что указанная категория лиц сможет ежемесячно рассчитывать на соответствующую прибавку в размере $75.

Напомним, ранее официальный Бухарест гарантировал увеличение суммы пособий по безработице и инвалидности.

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