Бухарест, 23 июня, 2022, 20:48 — ИА Регнум. Правительство Румынии одобрило постановление, предусматривающее повышение пенсий для граждан преклонного возраста, не получающих дополнительных социальных выплат. Об этом 23 июня сообщает «Румынское телевидение».

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По предварительным данным, нововведение коснется более двух миллионов человек. Предполагается, что указанная категория лиц сможет ежемесячно рассчитывать на соответствующую прибавку в размере $75.

Напомним, ранее официальный Бухарест гарантировал увеличение суммы пособий по безработице и инвалидности.