Москва, , 23:16 — REGNUM Недружественная политика Казахстана по отношению к России не является стремлением замаскировать обход западных санкций в адрес Москвы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

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«Заявления некоторых российских экспертов, что недружественная политика Казахстана по вопросу об антироссийских санкциях вызвана намерением эти санкции обойти является пустой болтовней неграмотных людей, плохо представляющих себе казахскую политику в отношении России и русских», — заявил эксперт.

Напомним, что ранее, во время проведения экономического форума в Санкт-Петербурге президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев допустил ряд недружественных по отношению к России высказываний и заявлений.