Тель-Авив, Израиль, 23 июня 2022, 20:43 — REGNUM В Израиля впервые в истории приземлился самолёт из ОАЭ, передаёт 23 июня Al Jazeera.
Рейс осуществила компания Emirates Airlines: лайнер прилетел из Дубая. Таком образом открылось авиасообщение между Дубаем и Тель-Авивом.
Напомним, установление отношений между Израилем и очередной арабской страной — ОАЭ произошло в сентябре 2020 года. Одновременно Израиль нормализовал отношений с Бахрейном.
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