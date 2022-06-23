В Израиле приземлился лайнер из ОАЭ
Тель-Авив, Израиль, 23 июня, 2022, 20:43 — ИА Регнум. В Израиля впервые в истории приземлился самолёт из ОАЭ, передаёт 23 июня Al Jazeera.
Цитата из к/ф «Близкий далекий восток». реж Филип Ремунда. 2015. Чехия
Самолет,,
Рейс осуществила компания Emirates Airlines: лайнер прилетел из Дубая. Таким образом открылось авиасообщение между Дубаем и Тель-Авивом.
Напомним, установление отношений между Израилем и очередной арабской страной — ОАЭ произошло в сентябре 2020 года. Одновременно Израиль нормализовал отношения с Бахрейном.