Москва, , 23:04 — REGNUM Необходимо оказывать давление на казахские элиты, чтобы они изменили потребительское отношение к России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

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«Давление на казахские элиты необходимо. Надо сделать так, чтобы они прекратили использовать Россию как дорогу с односторонним движением», — заявил эксперт.

За наше хорошее отношение казахские элиты должны демонстрировать встречные шаги по отношению к России, а не заниматься демагогией о союзнических отношениях, подчеркнул Александров.

Напомним, что Россия приостановила 20 июня транзит казахстанской нефти через порт Новороссийска.