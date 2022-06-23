Лос-Анджелес, США, 23 июня 2022, 20:34 — REGNUM Исполнительница Тейлор Свифт назвала дату выхода своей новой песни Carolina. Об этом 23 июня пишет Billboard.
Релиз песни состоится 23 июня 2022 года. Как отмечает издание, Carolina является саундтреком к фильму «Там, где раки поют» (Where the Crawdads Sing).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в честь Тейлор Свифт назвали многоножку — Nannaria swiftae. По словам ведущего исследователя, который открыл новый вид насекомого, музыка Свифт помогла ему «пройти через взлеты и падения в аспирантуре», поэтому таким образом он решил «сказать спасибо».
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