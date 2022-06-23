Лос-Анджелес, США, , 20:34 — REGNUM Исполнительница Тейлор Свифт назвала дату выхода своей новой песни Carolina. Об этом 23 июня пишет Billboard.

Тейлор Свифт Jana Zills

Релиз песни состоится 23 июня 2022 года. Как отмечает издание, Carolina является саундтреком к фильму «Там, где раки поют» (Where the Crawdads Sing).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в честь Тейлор Свифт назвали многоножку — Nannaria swiftae. По словам ведущего исследователя, который открыл новый вид насекомого, музыка Свифт помогла ему «пройти через взлеты и падения в аспирантуре», поэтому таким образом он решил «сказать спасибо».

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