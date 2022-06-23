23 июня 2022 | Время чтения 3 мин

В сети обсудили информацию о том, что Народная милиция ЛНР сумела взять под контроль единственную дорогу, связывающую Северск и Лисичанск.

Артур Савин, , 21:58 — REGNUM Заявление посла Луганской Народной Республики в России Родиона Мирошника о том, что подразделения Народной милиции ЛНР взяли под контроль единственный маршрут, связывающий Северск и Лисичанск, и теперь украинская группировка в пять-семь тысяч боевиков отрезана от снабжения, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 23 июня в социальной сети «ВКонтакте».

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

«Киевский режим по факту в проигрыше, так что украинским военнослужащим пора сдаваться, всё равно их никто спасать не придёт», — пишет Татьяна В.

Многие пользователи были рады узнать о существенных успехах союзных войск — Вооруженных сил России и Народной милиции Донецкой и Луганской Народных Республик.

«Молодцы, ребята! Такими усилиями и слаженной работой Вооружённые силы России и армия Донбасса скоро освободят всю Украину от укронацистов!» — уверена Аделина Г.

Некоторые комментаторы отмечают, что благодаря таким новостям становится понятно — дни киевского режима сочтены и российская армия обязательно добьётся решения поставленных перед нею задач.

«Пока в сети распространяют ложь про какие-то поражения российской армии, эта самая армия продолжает продвигаться и освобождать территорию Донбасса от нацистской сволочи! Вперёд, ребята! Россия с вами!» — обращается Лилия И.

Член батальона «Призрак». Лисичанск, Украина. © Валерий Мельников

Часть людей полагает, что контроль, по сути, единственной дороги в Лисичанск говорит о том, что Народная милиция ЛНР будет уничтожать любого бандеровца, осмелившегося воспользоваться этим узлом для бегства или снабжения.

«Отличная новость! Это означает, что нацики теперь не смогут осуществлять логистику с Лисичанском и постепенно тамошний гарнизон начнёт чахнуть», — считает Альберт М.

«Дороги важно брать под контроль, чтобы нацисты по ним не могли перемещаться и пополнять запасы провизии и боеприпасов», — отметил Василий У.

Ряд пользователей указывает на то, что российская армия пользуется самой надёжной стратегией, отчего результаты достигаются не сразу, но зато очень эффективно и, что важно, при минимальных потерях с нашей стороны.

«Не зря наши военные используют технику малых котлов. Так вот и дороги полностью под контроль берут, и населённые пункты, а противник постепенно изматывается, делится на части и сдаётся в плен», — написал Глеб М.

«Это здорово — контролировать дорогу! Надеюсь, что это достижение было получено не очень большой ценой, ведь впереди ещё очень много таких дорог», — отметил Вячеслав О.

«Потихоньку и маленькими шажками мы продвигаемся к полному освобождению Донбасса и его независимости от киевского неонацистского режима», — указывает Аиша В.

Нашлись и те, кто отмечают, что российская спецоперация обязательно достигнет всех своих целей. Поэтому украинским военнослужащим предоставляется возможность прямо сейчас перестать подчиняться неонацистскому киевскому режиму, оставить оружие и сдаться в плен, пока ещё не поздно.

«Всё ближе и ближе к границам республик. Может быть, уже к концу лета эта часть спецоперации будет с успехом завершена. А может быть, и раньше, если Зеленский прекратит бегать к Байдену, а послушает, что ему Москва советует», — предполагает Алина О.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Лучшим выходом для оставшихся в окружении бандеровцев было бы сложить оружие. Они в безвыходном положении, как ни крути», — подметила Александра М.

Напомним, 23 июня посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник написал в своём Telegram-канале о том, что подразделения Народной милиции ЛНР взяли под контроль единственный маршрут, связывающий Северск и Лисичанск, и теперь украинская группировка в пять-семь тысяч боевиков отрезана от снабжения.