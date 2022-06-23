Вашингтон, , 20:37 — REGNUM Опубликован дебютный трейлер хоррора «Варвар». Об этом сообщил портал Film.ru 23 июня.

Билл Скарсгард в фильме «Варвар» Кадр из трейлера

В представленном ролике зрителей знакомят с главной героиней ленты (Джорджина Кэмпбелл), которая из-за ошибочной брони вынуждена переночевать в одном доме с незнакомцем (Билл Скарсгард), однако вскоре в жилище начинают происходить странные вещи. Предстоящий фильм станет режиссёрским дебютом актёра Зака Креггера.

Напомним, премьера «Варвара» намечена на 31 августа 2022 года. В настоящий момент неизвестно, появится ли картина в России.

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