Вашингтон, 23 июня, 2022, 20:37 — ИА Регнум. Опубликован дебютный трейлер хоррора «Варвар». Об этом сообщил портал Film.ru 23 июня.

Кадр из трейлера Билл Скарсгард в фильме «Варвар»

В представленном ролике зрителей знакомят с главной героиней ленты (Джорджина Кэмпбелл), которая из-за ошибочной брони вынуждена переночевать в одном доме с незнакомцем (Билл Скарсгард), однако вскоре в жилище начинают происходить странные вещи. Предстоящий фильм станет режиссёрским дебютом актёра Зака Креггера.

Напомним, премьера «Варвара» намечена на 31 августа 2022 года. В настоящий момент неизвестно, появится ли картина в России.