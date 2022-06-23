Нижний Новгород, 23 июня, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Вице-президента Федерации ММА России, также главу Федерацию смешанных боевых единоборств Нижегородской области Максима Киселёва подозревают в мошенничестве на 16 млн рублей, передают региональные СМИ.

stevepb Страховка

По имеющейся информации, сотрудники ФСБ, Следственного комитета и полиции провели совместную операцию, в ходе которой пресекли деятельность преступной группы, специализировавшейся на страховом мошенничестве.

Злоумышленники застраховали дорогостоящее медицинское оборудование, а затем при перевозке сожгли его вместе с автомобилем.

По версии следствия, представитель Федерации ММА в этой схеме выступил в качестве посредника — помог обналичить и получить страховую выплату, используя для этого зарегистрированную на его имя организацию.