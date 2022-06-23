Бишкек, 23 июня, 2022, 20:24 — ИА Регнум. Министерство финансов и Министерство труда, соцобеспечения и миграции Киргизии выступают против принятия нового Кодекса о детях. Об этом стало известно в ходе заседания республиканского парламента, передаёт «24.kg».

Ольга Шклярова ИА REGNUM
Киргизия

По словам главы Минтруда Кудайбергена Базарбаева, проект этого документа содержит большое количество норм, которые «противоречат традициям киргизского народа».

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«Тут говорится, что дети могут выступить против родителей. По нашему менталитету мы проявляем уважение к старшим и заботу к младшим. В проекте допускается как крепостное право, то есть нормы, унижающие достоинства человека», — пояснил он.

Также министр отметил, что руководство Минфина тоже выступает против нового Кодекса о детях, поскольку в случае его принятия из госбюджета придётся потратить дополнительные 1 242 млн сомов (838 млн рублей).

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