Политик: Вучич постепенно введёт все санкции против России
Белград, 23 июня, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Не исключено, что новое правительство Сербии действительно займется вопросом статуса Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш, но не для того, чтобы дать его сотрудникам дипломатический статус, а для того, чтобы полностью его закрыть. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.
Напомним, что ранее на сайте исследовательско-издательского центра «Демостат» была опубликована статья, в которой говорится о том, что власти Сербии планируют изменить статус Российско-сербского гуманитарного центра с тем, чтобы потом закрыть эту организацию, которая за десять лет с момента ее учреждения так и не заработала на полную мощность.
«Портал, который опубликовал статью, посвященную гуманитарному центру в Нише, занимается исследованиями, и эта информация неофициальная. Тем не менее понятно, что эта статья была заказана сербским руководством как своеобразное тестирование реакции общества на введение различных ограничительных мер против России. Я уже неоднократно говорил о том, что президент СербииАлександр Вучич будет присоединяться к антироссийским санкциям поэтапно и начнёт вводить их в период летних отпусков, когда население менее всего интересуется политикой», — рассказал Джорджевич.
По мнению политика, изменение статуса Российско-сербского гуманитарного центра в Нише может быть одним из первых шагов в процессе присоединения Сербии к антироссийским санкциям, так как на это решение сербская общественность не отреагировала бы слишком болезненно.
Джорджевич напомнил, что гуманитарный центр в Нише был открыт в 2012 году, до прихода к власти «Сербской прогрессивной партии» Александра Вучича, во время президентства демократа Бориса Тадича. Российская сторона все это время настаивала на том, чтобы сотрудники центра получили дипломатический статус, продолжил политик.
«Речь идет о гуманитарном центре, который реагирует в случае стихийных бедствий и спасает людей. Несмотря на то, что центр в своей деятельности придерживается гуманитарной направленности, с самого его открытия западные СМИ обвиняли Россию в намерении использовать объект в Нише для шпионской деятельности. Вучич обещал российской стороне решить вопрос статуса сотрудников центра, но так как он на самом деле является человеком Запада, он никогда всерьез не занимался этим. Теперь у него появилась удобная возможность полностью закрыть центр под предлогом того, что это будет минимальная уступка Западу — намного лучше, чем введение санкций», — заявил Джорджевич.
С другой стороны, напомнил политик, действующие власти Сербии подписали с НАТО почти все соглашения, которые можно было подписать, учитывая то, что Сербия не является членом альянса.