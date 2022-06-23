Белград, 23 июня, 2022, 23:41 — ИА Регнум. Не исключено, что новое правительство Сербии действительно займется вопросом статуса Российско-сербского гуманитарного центра в городе Ниш, но не для того, чтобы дать его сотрудникам дипломатический статус, а для того, чтобы полностью его закрыть. Такое мнение высказал ИА REGNUM сербский политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Сербия

Младжан Джорджевич

Напомним, что ранее на сайте исследовательско-издательского центра «Демостат» была опубликована статья, в которой говорится о том, что власти Сербии планируют изменить статус Российско-сербского гуманитарного центра с тем, чтобы потом закрыть эту организацию, которая за десять лет с момента ее учреждения так и не заработала на полную мощность.

«Портал, который опубликовал статью, посвященную гуманитарному центру в Нише, занимается исследованиями, и эта информация неофициальная. Тем не менее понятно, что эта статья была заказана сербским руководством как своеобразное тестирование реакции общества на введение различных ограничительных мер против России. Я уже неоднократно говорил о том, что президент СербииАлександр Вучич будет присоединяться к антироссийским санкциям поэтапно и начнёт вводить их в период летних отпусков, когда население менее всего интересуется политикой», — рассказал Джорджевич.

По мнению политика, изменение статуса Российско-сербского гуманитарного центра в Нише может быть одним из первых шагов в процессе присоединения Сербии к антироссийским санкциям, так как на это решение сербская общественность не отреагировала бы слишком болезненно.

Джорджевич напомнил, что гуманитарный центр в Нише был открыт в 2012 году, до прихода к власти «Сербской прогрессивной партии» Александра Вучича, во время президентства демократа Бориса Тадича. Российская сторона все это время настаивала на том, чтобы сотрудники центра получили дипломатический статус, продолжил политик.

Ds.org.rs Борис Тадич

«Речь идет о гуманитарном центре, который реагирует в случае стихийных бедствий и спасает людей. Несмотря на то, что центр в своей деятельности придерживается гуманитарной направленности, с самого его открытия западные СМИ обвиняли Россию в намерении использовать объект в Нише для шпионской деятельности. Вучич обещал российской стороне решить вопрос статуса сотрудников центра, но так как он на самом деле является человеком Запада, он никогда всерьез не занимался этим. Теперь у него появилась удобная возможность полностью закрыть центр под предлогом того, что это будет минимальная уступка Западу — намного лучше, чем введение санкций», — заявил Джорджевич.

С другой стороны, напомнил политик, действующие власти Сербии подписали с НАТО почти все соглашения, которые можно было подписать, учитывая то, что Сербия не является членом альянса.