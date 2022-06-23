Скопье, 23 июня, 2022, 20:26 — ИА Регнум. В столице Республики Северная Македония (РСМ) городе Скопье неизвестные осквернили болгарский памятник. Об этом 23 июня сообщает софийская газета «Факты».

Cdnvideo.ru Краска

По предварительным данным, вандалы разрисовали граффити монумент, созданный в честь Мадарского всадника — произведения культуры эпохи древних болгар. На данный момент информации о задержанных вандалах нет. Ведется следствие.

Напомним, 4 июня в городе Битоле на юго-западе Северной Македонии в результате умышленного поджога серьезно пострадало здание болгарского культурного центра им. Ивана Михайлова. Акция привела к очередному охлаждению взаимоотношений Софии и Скопье.