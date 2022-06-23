Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Свернуть свою деятельность в России намерена американская корпорация Microsoft, пишет 23 июня The Washington Post.

Microsoft (сс) Martin Abegglen

С таким заявлением выступил президент Microsoft Брэд Смит, прогнозируя, что бизнес «будет постепенно всё более и более сужаться, пока от него не останется почти ничего или совсем ничего».

Он добавил, что не хотелось бы оставить без средств к существованию тех, кто в России работает в структурах Microsoft. Руководство думает сейчас, как их поддержать.

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