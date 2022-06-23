Махачкала, 23 июня, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Правоохранительные органы пресекли деятельность двоих уроженцев Дагестана, планировавших совершить теракт в городе Дербенте. Гаджиисмаил Батманов и Омар-Асхаб Юнусов в январе 2021 года готовились к посягательству на отдела МВД России по г. Дербенту. Вместе с их единомышленниками они планировали напасть на сотрудников полиции.

Иван Шилов ИА REGNUM Террористы

В период с 2020 года по 2021 год Батманов и Юнусов объединились в устойчивую группу для осуществления террористической деятельности. Они хотели создать в Дагестане вооруженное формирование с целью совершения терактов. Злоумышленники тщательно готовились к преступлению, вооружившись огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывными устройствами и взрывчатыми веществами.

Кроме того, суд установил, что они принимали участие в деятельности международной террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Южный окружной военный суд признал их виновными в участии в террористической организации и других преступлениях террористической направленности и назначил им наказание в виде лишения свободы в колонии строгого режима сроком на 19 лет одному и 17 — другому. Первые четыре года оба они будут отбывать в тюрьме.