Вашингтон, 23 июня, 2022, 20:36 — ИА Регнум. Известный композитор Джон Уильямс планирует завершить карьеру в кино после релиза приключенческого боевика «Индиана Джонс 5». Об этом сообщило издание Variety 23 июня.

Цитата из к/ф «Индиана Джонс: В поисках утраченного ковчега» реж Стивен Спилберг. 1981. США Индиана Джонс

«Сейчас я работаю над «Индианой Джонсом 5» — кажется, Харрисон Форд, который куда младше меня, уже говорил, что это будет его последний фильм. Вот я и решил: раз уж он может это себе позволить, то могу и я», — признался композитор. В то же время Уильямс отметил, что не планирует прекращать музыкальную деятельность полностью, поэтому продолжит работать над проектами вне кинематографа.

Напомним, Джон Уильямс является одним из наиболее известных композиторов в кинематографе. Так, музыкант написал саундтреки к франшизе «Звёздные войны», комедии «Один дома», фильмам о Гарри Поттере и многим другим проектам.