Рим, , 20:12 — REGNUM Хаби Лейм официально стал самым популярным блогеров в мировом TikTok. Об этом 23 июня пишет Daily Mail.

Хаби Лейм Цитата из видео Хаби Лейма в TikTok

Как отмечает издание, 22-летний Лейм обошёл своего коллегу Чарли Д’Амелио, набрав большее количество подписчиков в соцсети. На данный момент на Хаби Лейма подписано 142,5 млн человек, а на 18-летнюю Д’Амелио — 142,2 млн человек.

ИА REGNUM напоминает, что сенегалец Хаби Лейм, живущий в Италии, зарегистрировал свой аккаунт в TikTok в 2020 году после того, как он потерял работу на заводе. Его профиль быстро начал набирать популярность благодаря видео, на которых блогер высмеивает людей, которые усложняют простые задачи.

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