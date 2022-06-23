Москва, 23 июня, 2022, 20:09 — ИА Регнум. Оспа обезьян и объявление пандемии — это очередной американский проект, считает сопредседатель парламентской комиссии по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

Kremlin.ru Ирина Яровая

Так она отреагировала на обращение Всемирной сети здравоохранения (ВСЗ) к ВОЗ объявить пандемию оспы обезьян.

«Отдельно следует обратить внимание на тех, кто входит в команду Всемирной сети здравоохранения, обратившейся к ВОЗ с предложением объявления пандемии. Один из членов этой организации ранее консультировал представителей Пентагона по вопросам глобальных социальных волнений и кризисов в Египте и Сирии, Совет национальной безопасности и Национальный совет по борьбе с терроризмом по вопросам глобальной стратегии, начальника Группы стратегических исследований военно-морских операций по вопросам трансформации вооруженных сил США, Центры по контролю и профилактике инфекционных заболеваний. Очевидно, что это очередной американский проект», — цитирует Яровую пресс-служба Госдумы.

По ее убеждению, «все экзотические пандемии — это переключение стран в повестку непредвиденных экономических расходов, человеческих потерь, социальных потрясений и непредсказуемости».

«Военно-биологический проект США под грифом «секретно» должен быть первоочередным в списке вопросов по этому поводу», — подчеркнула парламентарий.

Комиссия уже ставила вопрос перед российскими уполномоченными органами о необходимости обеспечения мер безопасности граждан России с учётом выявления случаев заражения оспой обезьян в разных странах.

«Мы изначально обозначили перед уполномоченными органами необходимость оценки и выработки мер безопасности. Отдельно обсуждали эти вопросы на рабочей группе парламентской комиссии с экспертами. Рассматриваем и оцениваем эту информацию в рамках выявленного высокого интереса к натуральной оспе украинского биологического проекта пентагона, а также скандальных фактов обнаружения на территории США пробирок с натуральной оспой и разработок в Канаде», — сказала Яровая.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава Роспотребнадзора Анна Попова обратилась к главе офиса ВОЗ в России Мелите Вуйнович с просьбой опубликовать информацию об оспе обезьян и ее особенностях, которая была бы понятна широкому кругу граждан, не узкому кругу специалистов.