Ростов-на-Дону, , 20:05 — REGNUM Закон о развитии агломераций принят на заседании Законодательного собрания Ростовской области 23 июня. Спикер донского парламента Александр Ищенко («Единая Россия») разъяснил, что подразумевается в документе.

«Ни о каком слиянии муниципалитетов, посягательстве на административно-территориальные единицы речи нет. Закон даёт правовую основу для муниципалитетов заключать соглашения о создании агломераций и вырабатывать единые подходы в стратегическом планировании, в транспортном обслуживании, в модернизации системы ЖКХ. И привлекать для этого областные ресурсы», — написал он в своём телеграм-канале.

Цель областного закона — придать импульс для ускорения экономики, для улучшения среды и качества жизни людей. По словам Ищенко, сегодня уже сложились Ростовская, Восточно-Донбасская, Волгодонская агломерации.