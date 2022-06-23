Азов, Ростовская область, 23 июня, 2022, 20:02 — ИА Регнум. В Ростовской области суд вынес приговор в отношении бывшего полицейского и двух жительниц Азова за организацию подпольного казино. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении СКР 23 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Следствием и судом установлено, что обвиняемые в феврале 2022 года нашли для организации и проведения азартных игр нежилое помещение в Азове. Там была организована работа игровых автоматов. Фигуранты уголовного дела свою вину признали полностью.

Бывшему сотруднику полиции — организатору подпольного казино — назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно. Двум соучастницам назначено наказание в виде десяти месяцев лишения свободы условно.

Приговор в законную силу пока не вступил.