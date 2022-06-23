Варгашинский район, Курганская область, 23 июня, 2022, 19:59 — ИА Регнум. В Варгашинском районе Курганской области бывшая глава сельсовета и её супруг предстанут перед судом. Об этом сообщает областное управление СКР.

Суд

По данным следствия, женщина заключила с местным бизнесменом муниципальный контракт на проведение работ. При этом она потребовала вырубить более 330 кубометров леса. Ущерб государству превысил 1,7 млн рублей.

Кроме того, руководительнице вменяют завладение однокомнатной квартирой, которая принадлежала вдове ветерана Великой Отечественной войны. Она оформила эту квартиру как подарок для себя, а затем переоформила на своего родственника и продала, обратив деньги в свою пользу.

Также гражданке вменяют хищение денег, принадлежащих вдове ветерана войны. А супруг чиновницы попался на соучастии в этом. Уголовное дело уже направлено в суд.