Москва, 23 июня, 2022, 23:00 — ИА Регнум. Приостановка транзита нефти из Казахстана через Новороссийск — весьма болезненная мера для казахских элит и Запада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Михаил Александров.

Akorda.kz Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

«Приостановка транзита казахстанской нефти через Новороссийск — вопрос, болезненный для Казахстана», — заявил эксперт.

Вообще транзит своих товаров, которые в основном являются сырьем, на внешние рынки — наиболее чувствительная экономическая проблема для Казахстана и для его партнёров на Западе, отметил Александров. Россия вполне может перекрыть казахстанский транзит сырья, чтобы наказать Запад, напомнил политолог.

«Альтернативный маршрут через Азербайджан очень затратен и его транзитные мощности сильно ограничены», — заключил эксперт.

Напомним, что 20 июня после резких высказывания президента Касым-Жомарта Токаева на ПМЭФ Россия приостановила отгрузку казахстанской нефти через порт Новороссийск.