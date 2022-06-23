Лос-Анджелес, США, , 19:58 — REGNUM Актриса Эмилия Кларк прокомментировала заявления о старте работы над сиквелом «Игры престолов». Об этом 23 июня пишет BBC News.

Эмилия Кларк в роли Дейенерис Таргариен Цитата из т/с «Игра престолов». 2011. США, Великобритания

Артистка подтвердила разработку продолжения сериала — она заявила, что исполнитель роли Джона Сноу Кит Харрингтон сам рассказал ей об этом. Позже, как отмечает издание, Кларк могла понять, что сказала лишнего, поэтому добавила: «Насколько я понимаю, проект был создан Китом, так что он там с самого начала. Надеюсь, то, что вы увидите, если это произойдёт, будет подтверждено Китом Харингтоном».

Как ранее сообщил ряд СМИ, HBO запускает в работу сиквел «Игры престолов» про Джона Сноу, к роли которого вновь вернётся Кит Харрингтон. События шоу происходят сразу после событий оригинального сериала.