Луганск, 23 июня, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Армия Украины сдаётся в плен по всей линии фронта у Лисичанска и Северодонецка в ЛНР, заявил 23 июня офицер Народной милиции республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.

Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР» Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе

Андрей Марочко «По всей линии фронта на данном участке местности как локально, так и массово происходит сдача в плен».

Он также добавил, что в плен сдаётся и горско-золотовская группировка. Среди сдавшихся в плен есть как члены нацбатальонов, так и обычные военные ВСУ.