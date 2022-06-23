ВСУ сдаются в плен по всей линии фронта у Лисичанска и Северодонецка
Луганск, 23 июня, 2022, 20:05 — ИА Регнум. Армия Украины сдаётся в плен по всей линии фронта у Лисичанска и Северодонецка в ЛНР, заявил 23 июня офицер Народной милиции республики Андрей Марочко в эфире Первого канала.
Цитата из видео «Тысяча морпехов ВСУ сдались в плен МВД и МГБ ДНР»
Сдавшиеся солдаты ВСУ в Мариуполе
«По всей линии фронта на данном участке местности как локально, так и массово происходит сдача в плен».
Он также добавил, что в плен сдаётся и горско-золотовская группировка. Среди сдавшихся в плен есть как члены нацбатальонов, так и обычные военные ВСУ.
«По состоянию на 16:00 мск мне уже сообщили о двух таких сдачах по десять человек».