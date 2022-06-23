Заречный, Свердловская область, , 19:48 — REGNUM В Свердловской области в результате ДТП пострадали четыре человека. Авария произошла на дороге Екатеринбург — Шадринск — Курган, сообщает областное управление ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Столкнулись «Лада Х-Рей» и «Рено Сандеро». Пострадали оба водителя и две девочки. От госпитализации все отказались.

Установлено, что водитель «Лада Х-Рей» ехал по второстепенной дороге и не предоставил преимущества машине «Рено Сандеро», ехавшей по главной. Его привлекли к административной ответственности.