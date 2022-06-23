Стокгольм, 23 июня, 2022, 19:52 — ИА Регнум. 23 июня лидеры стран ЕС соберутся в Брюсселе, чтобы обсудить предоставление Украине, Грузии и Молдавии статуса кандидатов в члены ЕС. В свою очередь премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон на полях саммита сказала в интервью прессе, что поддержит евроинтеграцию Украины. Об этом сообщил телеканал SVT.

Socialdemokraterna.se Магдалена Андерссон

По словам Андерссон, все указывает на то, что Украина свой статус кандидата получит.

«Скорее всего, мы очень быстро договоримся об этом», — сказала премьер-министр.

Однако с полной уверенностью в отношении не только Украины, но и Молдавии дежурящий на месте в Брюсселе собкор SVT Давил Боати призвал повременить.

«Когда лидеры встречаются, всякое может случиться», — сказал журналист.