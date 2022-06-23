Магас, , 19:44 — REGNUM В Ингушетии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб ребенок, с травмами доставлена в больницу женщина. По факту ДТП возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. Подозреваемый в гибели младенца водворен в изолятор временного содержания, сообщили 23 июня в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария Kaatjem

Инцидент произошел 22 июня в городе Назрани. Водитель машины наехал на забор частного дома, в результате получил травмы, не совместимые с жизнью, ребенок 2022 года рождения. Кроме того, госпитализирована в травматологическое отделение ИРКБ пассажирка легковушки.

«Водитель автомашины «Лада «Гранта», не справившись с управлением, совершил наезд на кирпичный забор частного домовладения, расположенного по ул. Мочиева. В результате ДТП малолетний (2022 г. р.) пассажир «Гранты» скончался от полученных телесных повреждений при доставлении в лечебное учреждение», — говорится в сообщении полиции.