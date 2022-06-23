Лос-Анджелес, США, , 19:40 — REGNUM В Сети «завирусился» ролик с танцами исполнителя и актёра Джастина Тимберлейка на одном из его концертов. Артист отреагировал на внимание к его движениям в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Джастин Тимберлейк Цитата из телеинтервью

Тимберлейк в шутку извинился перед поклонниками за танцы, которые в Сети назвали «батиными». На видео он обратился к своим ногам и пригрозил им, чтобы они «больше так не делали» — певец также признался, что любит своих поклонников.

Ранее в TikTok появилась запись с концерта Джастина Тимберлейка, где он танцует под песню Sexy Back. Пользователи Сети назвали движения музыканта «батиными» и «нелепыми».

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