Москва, 23 июня, 2022, 19:38 — ИА Регнум. 28-летний опорный полузащитник «Фиорентины» и сборной Чили по футболу Эрик Пульгар, выступавший в прошедшем сезоне за турецкий «Галатасарай» на правах аренды, может продолжить карьеру в московском ЦСКА.

ФК ЦСКА

В прошедшем сезоне Эрик Пульгар принял участие в одиннадцати турах турецкой Суперлиги 2021/22, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил две желтые карточки. В составе сборной Чили на счету Пульгара 4 (3+1) очка по системе гол+пас в двенадцати матчах отборочного турнира к чемпионату мира 2022 года.

Эрик Пульгар выступает за «Фиорентину» с 9 августа 2019 года после перехода из «Болоньи» за 12,3 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость чилийского хавбэка, по оценкам портала transfermarkt, составляет 6,5 миллиона евро.