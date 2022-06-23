Москва, , 19:35 — REGNUM Военные события в Донбассе стали развиваться стремительно. Не успел захлопнуться котёл в Горско-Золотой агломерации, как явственно замаячила перспектива еще одной привычной для ВСУ посудины — Лисичанской.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

На данный момент неизвестно, сколько укровояк осталось в Горско-Золотой зоне, но скорость её занятия силами Народной милиции и Российских войск говорит о том, что всё-таки изрядная доля сидевшей здесь группировки успела смыться в Лисичанск.

Нельзя сказать, что им повезло, так как на южных окраинах Лисичанска уже идут бои, а обе дороги, по которым из этого города можно утекать из нового котла, находятся под плотным огневым контролем.

По некоторым данным, с западной части Лисичанска на дорогах творится сущий ад — по ним работает не только артиллерия, но и тактическая авиация.

Исходя из этого назревает вопрос — что здесь произойдёт дальше?

Рассуждать об этом можно по-всякому, но на основании всех предыдущих событий одно совершенно ясно уже сейчас — очередной котёл состоится. При этом у укровояк нет никаких оснований надеяться на положительный исход.

Причина проста — укровермахт не только не умеет наступать, но и не защищен от массированных ударов с воздуха, а следовательно, не может произвести деблокирующих операций по спасению окруженных. Кроме того, Киев не располагает свободными войсками, из которых можно создать деблокирующую группировку или нанести отвлекающий удар.

Вариант быстрого отхода из Лисичанска может быть выбран только в том случае, если украинское командование решит не отдавать «котловые» войска в плен, а сразу пустить их «на мясо».

И такой перспективы исключать тоже нельзя.

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