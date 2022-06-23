Ле-Гран-Саконекс, Швейцария, 23 июня, 2022, 19:40 — ИА Регнум. Место, где провести Евровидение в 2023 году, пытается найти Европейский вещательный союз, сообщает 23 июня EBU. Пришлось перенести конкурс с Украины, и по этому поводу EBU выражает сожаление.

Евровидение

«Союз продолжит обсуждение вопроса о поиске подходящего места для проведения конкурса следующего года», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2022 году Евровидение выиграла Украина, поэтому в следующем году песенный конкурс должен был проходить в этой стране. Финал состоялся 14 мая 2022 года: победителем стала группа Kalush Orchestra.