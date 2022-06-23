Лондон, 23 июня, 2022, 19:31 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» заинтересован в подписании 22-летнего центрального защитника туринского «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта. Об этом 23 июня сообщило издание Sky Sports Italia.

Ajax.nl Матейс де Лигт

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Маттейс де Лигт принял участие в 31-м матче регулярного чемпионата, в котором отметился тремя забитыми мячами, одной результативной передачей и получил две желтые и одну красную карточки.

Маттейс де Лигт выступает за «Ювентус» с 18 июля 2019 года после перехода из амстердамского «Аякса» за 85,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 70 миллионов евро.