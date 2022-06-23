Москва, , 19:27 — REGNUM 31-летний нигерийский фланговый атакующий защитник Виктор Мозес не вернулся в расположение московского «Спартака». Об этом 23 июня сообщили на официальном сайте «красно-белых».

Виктор Мозес Алексей Колчин © ИА REGNUM

Отмечается, что Виктор Мозес не приостанавливал действие контракта с российским клубом. Текущее соглашение нигерийца с «красно-белыми» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22 Виктор Мозес принял участие в 25-ти матчах регулярного чемпионата, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В рамках Лиги Европы УЕФА на счету нигерийца 4 (1+3) очка по системе гол+пас.

«Спартак» выкупил Виктора Мозеса у лондонского «Челси» 1 июля 2021 года за 5 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость латераля, по оценкам портала transfermarkt, составляет 3,5 миллиона евро.