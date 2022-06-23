София, 23 июня, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Болгарии Асена Сербезова объявила об отставке руководителя крупнейшей в стране университетской клиники им. Пирогова (УМБАЛ) профессора Ивана Пороманского. Об этом 23 июня сообщает БТВ.

Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Взятка Коррупция

Согласно официальной информации, Пороманский подозревается в злоупотреблении служебным положением и присвоении государственных средств. При этом на данный момент прямых доказательств незаконной деятельности директората клиники нет.

Ранее в УМБАЛ были проведены 15 фискальных проверок.