Вашингтон, 23 июня, 2022, 19:20 — ИА Регнум. Американский актёр Брэд Питт рассказал GQ о «глупом» опыте, который он недавно получил. Интервью артиста доступно на сайте издания.

DoD News Features Брэд Питт

Питт заявил, что некий мужчина убедил его, что один из предыдущих владельцев его французского замка в Средневековье украл золото на миллионы долларов и закопал на территории дома. «Я был одержим. В течение года это было единственное, о чём я мог думать… Возможно, это как-то связано с местом, где я вырос, потому что в горах Озарк всегда ходили слухи о спрятанных тайниках с золотом», — считает актёр, добавив, что клада он так и не нашёл.

Ранее Брэд Питт намекнул на скорый уход из киноиндустрии. «Я считаю себя находящимся в конце пути. Последний семестр или триместр. Каким будет этот отрезок? Каким я захочу его выстроить?» — задаётся вопросом артист.