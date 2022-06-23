23 июня 2022 | Время чтения 3 мин

Станислав Тарасов, , 19:32 — REGNUM Российская дипломатия стала активно смещаться в сторону Востока. В середине мая глава МИД России Сергей Лавров посетил с визитом Алжир, затем совершил турне в страны Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ), в том числе в Саудовскую Аравию. В первых числах июня Лавров побывал в Турции. А сейчас он совершил двухдневный визит в Иран, где провел переговоры со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом и был принят президентом страны аятоллой Сейедом Эбрагимом Раиси.

Сергей Лавров со своим иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахианом МИД Ирана

Каждый из визитов Лавров имеет свои особенности. В том числе, конечно, и иранский. Эксперты выделяют их следующим образом. Первое. Пожалуй, впервые за последние годы Москва и Тегеран стали вести диалог практически по всему спектру вопросов экономического сотрудничества, вести политические консультации по двусторонним и международным вопросам на антизападной основе. В ходе визита Лаврова были подписаны соглашения о долгосрочном сотрудничестве и работе по расширению двусторонних экономических контактов в условиях ужесточения санкций Запада. В этой связи многие ближневосточные издания сообщают, что стороны исследуют возможности для сотрудничества перед лицом санкций США.

Второе. Это был первый визит Лаврова в Тегеран с тех пор, как в апреле 2020 года начались переговоры в Вене о возрождении ядерной сделки с Тегераном 2015 года (Совместный всеобъемлющий план действий — СВПД), а в августе 2021 года Раиси стал президентом Ирана. Третье. Встает вопрос о привлечении Тегерана к группе стран БРИКС. Четвертое. Впервые Москва заговорила о возможностях довести масштабы партнерства в самых различных областях, в том числе в экономике, до стратегического уровня, что предполагает обновление взаимоотношений с Ираном.

Но тут есть свои нюансы. Остается открытой перспектива заключения ядерной сделки между США и Ираном и снятия с Тегерана американских санкций. Это может привести к смещению некоторых акцентов в иранской внешней политике. Россия и Иран могут как бы поменяться местами на фоне быстрой смены геополитической декорации на Ближнем Востоке. Теперь Москва вынуждена более активно выстраивать коммуникационную логистику прорыва через Закавказье к Средиземному морю и Персидскому заливу, в том числе с помощью международного транспортного коридора Север — Юг. Так что Лавров в Тегеране провел важную «сверку часов», чтобы определить дальнейшие перспективы развития российско-иранских отношений. Но и это не все.

В ходе совместной пресс-конференции Министра иностранных дел России С.В. Лаврова и Министра иностранных дел Ирана Х. Амирабдоллахиана, Тегеран, 23 июня 2022 года Министерство иностранных дел Российской Федерации

Абдоллахиан по итогам переговоров с российским коллегой заявил, что в ближайшее время в Тегеране может состояться встреча президентов Ирана, России и Турции. Ранее спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев сообщал, что такой саммит «может пройти до конца лета или к концу года», и на нем должны будут обсуждаться проблемы сирийского урегулирования. Напомним, что 15–16 июня в Нур-Султане прошел 18-й раунд переговоров высокого уровня стран — гарантов астанинского процесса по урегулированию в Сирии (Россия, Турция, Иран) с участием представителей сирийского правительства и оппозиции, а также ООН. Теперь ситуация изменилась, и назревает необходимость провести встречи на высшем уровне по линии Москва — Тегеран, Тегеран — Анкара и Москва — Анкара.

Формально саммит трех президентов может быть привязан к астанинскому формату. Он содержит все характеристики альянса тактического уровня. Но если в Сирии Россия и Иран на стороне Дамаска, то Анкара выступает против, что создает определенные проблемы внутри формата. Плюс к этому и то, что в сирийском урегулировании не удалось осуществить переход от астанинского процесса к женевскому процессу с участием ООН. В настоящее время он развален. Более того, не получается трансформировать астанинский альянс из тактического в стратегический за счет расширения сотрудничества как с Сирией, так и с другими странами региона. Работает механизм только двухстороннего сотрудничества. Так что лидерам России, Ирана и Турции есть что обсуждать.