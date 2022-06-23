Магас, , 19:07 — REGNUM В Ингушетии 33-летний мужчина погиб в результате удара током. Он находился в служебном грузовом автомобиле марки «DAF» и оказался под высоковольтными линиями электропередачи в городе Карабулаке. По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей, сообщили 23 июня в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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Инцидент произошел 21 мая 2022 года, однако о возбуждении уголовного дела сообщили только теперь. Как установлено, погибший был водителем компании «Планета посуды» и осуществлял доставку груза на служебном грузовом автомобиле в Ингушетию. Высота линии электропередачи по улице Джабагиева, под которой остановилась машина потерпевшего, составляла 4 метра 20 см, в то время как по нормативам она должна была составлять не менее семи метров. Из-за этого 33-летний житель Ставропольского края получил разряд электрического тока, от которого скончался при доставлении в лечебное учреждение.

По мнению следователей, гибель человека наступила вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей должностными лицами филиала ПАО «Россети Северный Кавказ» — «Ингушэнерго» Карабулакский РЭС. В настоящее время устанавливается круг подозреваемых.