София, , 19:08 — REGNUM Цены на автобусные перевозки в Болгарии вырастут в полтора раза. Об этом со ссылкой на заявление Профсоюза транспортников страны сообщает БНР.

Автобус

Согласно официальной информации, новые тарифы на междугородние и международные пассажирские рейсы в стране начнут действовать с 1 июня. «Это связано с резким подорожанием тарифов на бензин, газ и дизельное топливо», – говорится в заявлении структуры.

При этом независимые аналитики отмечают, что Болгария остается единственной в Евросоюзе страной с самыми низкими ценами на услуги пассажирского автотранспорта.

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