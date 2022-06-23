София, 23 июня, 2022, 19:08 — ИА Регнум. Цены на автобусные перевозки в Болгарии вырастут в полтора раза. Об этом со ссылкой на заявление Профсоюза транспортников страны сообщает БНР.

Автобус

Согласно официальной информации, новые тарифы на междугородние и международные пассажирские рейсы в стране начнут действовать с 1 июня. «Это связано с резким подорожанием тарифов на бензин, газ и дизельное топливо», — говорится в заявлении структуры.

При этом независимые аналитики отмечают, что Болгария остается страной с самыми низкими в Евросоюзе ценами на услуги пассажирского автотранспорта.