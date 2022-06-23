Москва, 23 июня, 2022, 19:19 — ИА Регнум. Декларация из 75 пунктов принята лидерами стран БРИКС в рамках саммита, начавшегося 23 июня. Текст размещён на сайте Кремля.

Kremlin.ru Встреча лидеров БРИКС

В Пекинской декларации XIV саммита БРИКС сказано, что он проводится под девизом «Укрепление высококачественного партнерства БРИКС, вступающего в новую эру глобального развития».

В документе содержатся пункты, посвящённые международной повестке, в частности Афганистану, Ирану, Африке. Затронута тема коронавируса. По теме Украины сказано: «Мы поддерживаем переговоры между Россией и Украиной».

Участники переговоров «обсудили также озабоченности в связи с гуманитарной обстановкой на Украине и вокруг неё и выразили поддержку усилиям Генерального секретаря ООН, учреждениям системы ООН и Международного комитета Красного Креста (МККК) по оказанию гуманитарной помощи».