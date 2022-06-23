Вашингтон, , 18:59 — REGNUM В Донбассе происходит разгром Вооруженных сил Украины, заявил 23 июня подполковник ВС США Дэниел Дэвис в эфире телеканала Fox News.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, сейчас нет никаких рациональных оснований надеяться на изменение ситуации.

«Если вы посмотрите на баланс сил, особенно на поле боя, вы увидите, что у России подавляющее преимущество», — заявил Дэвис.

Он отметил, что в Донбассе Российская армия методично уничтожает украинские формирования, неуклонно снижая боеспособность ВСУ.

Кроме того, Дэвис заявил, что украинская авантюра Вашингтона может дорого обойтись США.

«Я не считаю это честной игрой. Хорошо для Вашингтона она не закончится», — подчеркнул Дэниел Дэвис.

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