26 июня 2022 | Время чтения 2 мин

Анджей Ротманн, , 08:49 — REGNUM Понятно, что гипотетическая сецессия Западной Украины и тем более её воссоединение с «матерью-Польшей» — в настоящее время сугубая фантастика, к тому же ненаучная. Но положа руку на сердце — если бы вам, уважаемый житель СССР 1985 года, в то время кто-нибудь сказал, что через тридцать семь лет вы станете свидетелем (а то и, не дай Бог, участником!) российско-украинской войны — какова была бы ваша реакция на подобный спич? Полагаю, вы бы наверняка сочли говорящего подобную чушь или сумасшедшим, или агентом иностранной разведки, причём первое предпочтительней — в абсолютной уверенности в том, что такого не будет, потому что не может быть никогда… Так что не стоит зарекаться, вполне может статься, что Галиция и Волынь обретут статус польских территорий и через десяток лет «воеводство Волынское» будет столь же общеупотребимо в живой речи жителей нашей части Европы, как ныне — «воеводство Мазовецкое». Жизнь — штука непредсказуемая….

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

И поэтому сейчас мы поговорим о плюшках. То есть какие гипотетические плюсы от подобной ирреденты может получить Польша — в случае, если оная произойдёт? Что получит населения Галиции и Волыни — понятно: паспорта Евросоюза и блестящие перспективы жизни в дружной семье европейских народов. А вот Польше зачем эта головная боль?

Документов, регламентирующих жизнь Евросоюза, — примерно сорок семь железнодорожных вагонов, и это если брать только оригиналы в единственном экземпляре. Если подходить к вопросу вдумчиво — то среди этого эвереста бумаг можно подобрать изрядную коллекцию решений, согласно которым Галиция и Волынь, как новые территории Евросоюза, могут претендовать на просто колоссальное количество льгот и привилегий! Они обретут права на финансирование всевозможных программ развития, на ссуды для уравнивания уровня жизни, на помощь семьям гомосексуалистов с детьми, на восстановление мостов и дорог, на улучшение жилищных условий одиноких лесбиянок, на выплаты пострадавшим от насилия со стороны футбольных фанатов… В общем, повторюсь, если подойти к делу вдумчиво, то вновь обретённые воеводства не только не станут обременением польского бюджета, но вполне могут стать источником колоссальных финансовых вливаний в польский бюджет, истинными Клондайком и Эльдорадо в одном флаконе. Денег можно будет высквалыжничать так много, что даже самим галичанам и волынянам что-то перепадёт!

Виктор Дюбрей. Бочки денег. 1897

Поэтому не стоит думать, что ирредента Галиции и Волыни — это в чистом виде акт благородства и бессребреничества. Умные люди с экономическим образованием, поднаторевшие в европейских финансах, в 2004 году выбившие ежегодные безвозмездные ссуды для Польши на «выравнивание уровня жизни» — вполне в состоянии, вновь надев свои рубища, на коленях ползти к еврокомиссарам со слёзными челобитными о помощи вконец оголодавшим и обносившимся жителям вновь присоединённых территорий бывшей Украины. И я уверен — эти люди таки выбьют необходимое финансирование!

Ирредента западной Украины — при вдумчивом подходе! — может быть не только убыточной, но и прибыльной, пусть даже и не для всех. И я очень надеюсь, что именно эти «не все» правильно оценят открывающиеся перед ними перспективы….