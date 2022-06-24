Кострома, , 11:56 — REGNUM Большинство костромичей и ярославцев оценивают ребрендинг бывших ресторанов «Макдоналдс» как провал. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого в телеграм-каналах ИА REGNUM в Костроме и Ярославле.

Логотип сети ресторанов «Вкусно-и точка» Канал — Короче новости.

Вопрос был сформулирован так: «Рестораны быстрого питания Макдоналдс скоро начнут работать под новым брендом «Вкусно — и точка». Что на ваш взгляд изменится в работе сети фастфуда?».

Большая часть проголосовавших — 37% считают, что после смены имиджа рестораны превратятся в «обычные забегаловки». Количество голосов, отданных за другие варианты ответов, было примерно равным. Шестнадцать процентов полагают, что фастфуд останется прежним. Посетителей ждёт «незначительное» обновление меню и организации работы. Ещё 10% людей, принявших участие в опросе, не предполагают никаких новшеств. Двенадцать процентов считают, что «Макдоналдсы» и вовсе не стоило возрождать, поскольку быстрое питание — отрава и зло. Четверть голосовавших не интересует эта тема.

Как ранее писало ИА REGNUM, рестораны «Вкусно — и точка» откроются в Костроме до конца июля 2022 года. Первым заработает пункт на Октябрьской площади, затем к нему подключатся бывшие «Макдоналдсы» в торговом центре «Солнечном» и «Рио».

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