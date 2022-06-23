Брюссель, , 18:49 — REGNUM Нет блокады Калининградской области со стороны ЕС, заявил 23 июня верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель Ministerie van Buitenlandse Zaken

Комментируя прекращение Литвой транзита по железной дороге ряда товаров из российских регионов в Калининградскую область и обратно, глава европейской дипломатии заявил, что это вовсе никакая не блокада.

Он заявил также, что ЕС «не хочет блокировать трафик между Калининградом и Россией». При этом, по его словам, необходим «контроль в вопросах предотвращения обхода» европейских антироссийских санкций.

Боррель утверждает, что Литва «ни в чём не виновата»: она просто выполняет указания Европейской комиссии.

Напомним, запрет на транспортировку по территории Литвы большого количества наименований товаров в Калининградскую область Вильнюс начал 18 июня.

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