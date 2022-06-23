Бишкек, 23 июня, 2022, 18:48 — ИА Регнум. В январе–марте 2022 года приток прямых иностранных инвестиций в Киргизию в сравнении с аналогичным периодом 2021 года увеличился в 2,5 раза и составил $278 млн (14,8 млрд рублей). Такие данные приводит национальный статистический комитет.

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При этом поступление инвестиций из стран дальнего зарубежья выросли в 2,2 раза, а из стран-участниц Содружества независимых государств — в 4,1 раза.

Наиболее активно увеличивался приток инвестиций из России — в 7,8 раза и из Азербайджана — в 6,8 раза.

Отток иностранных инвестиций из экономики Киргизии за первый квартал текущего года составил около $284 млн (15,1 млрд рублей), сократившись в 1,7 раза в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года.