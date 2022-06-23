Нижний Новгород, 23 июня, 2022, 18:44 — ИА Регнум. Ограничение ежемесячных премии для муниципальных служащих Нижнего Новгорода отменено 22 июня. Об этом написали нижегородские СМИ со ссылкой на постановление городской администрации.

Чиновник

По данным портала NewsNN, ранее премия чиновников «не могла составлять более 25% от их должностного оклада».

«Теперь же данный пункт был исключен, то есть размер вознаграждения больше не будет ограничен. Документ был подписан исполняющий полномочия главы города Дмитрием Сивохиным».

Издание «В городе N» уточняет, что премия выдается за «за инициативность и творчество, проявленные в работе, участие в разработке нормативно-правовой базы по вопросам местного значения и организации прохождения муниципальной службы».