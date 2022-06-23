Москва, , 23:20 — REGNUM План мирного урегулирования, изложенный в виде 15 пунктов в издании The National Interest, абсолютно неприемлем для России. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 июня заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин.

СМИ США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Принимать план «мирного урегулирования», предложенный в The National Interest, категорически нельзя», — заявил эксперт.

Фактически предложенные в этом издании меры нивелируют многие победы русской армии в рамках Специальной военной операции, уверен Бредихин.

«Значительно возрастёт влияние США в регионе. Да и верить украинским властям нельзя, сегодня подпишут, а завтра, получив своё, откажутся от целого ряда пунктов. Пример — Минские соглашения» — заключил политолог.

Напомним, что в американском издании The National Interest был предложен план мирного урегулирования из 15 пунктов, включающий признание Крыма российским и вывод российских ВС из остальных областей Украины.