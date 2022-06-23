Москва, , 18:41 — REGNUM Производители вейпов и электронных сигарет зря опасаются возможности запрета своей продукции, поскольку ряд ведомств выступает против такого запрета. Об этом ИА REGNUM заявил общественный омбудсмен в сфере регулирования производства и оборота подакцизных товаров Игорь Косарев.

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«Опасения представителей отрасли преждевременны. Законопроект ЛДПР получил отрицательное заключение Правительства. Причем Минфин и Минпромторг были против него изначально, а Минздрав изменил свою позицию уже позже с учетом мнения коллег», — сказал Косарев.

По его словам, в вопросе дальнейшего регулирования продажи вейп-устройств в настоящий момент в Госдуму вносится законопроект, подготовленный Министерством финансов: «Ни о каком запрете продажи жидкого никотина и электронных сигарет там речи не идет, более того, законопроект детально регламентирует все аспекты их коммерческого оборота».